JPMorgan belässt FMC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 104,50 Euro belassen.Der Umsatz des Dialyseanbieters aus dem vierten Quartal habe etwas unter den Erwartungen gelegen, der Gewinn je Aktie aber darüber, schrieb Analyst David Adlington in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Fokus liege nun auf dem Ausblick auf 2017./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.