JPMorgan belässt Evonik auf 'Neutral' - Ziel 32 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Evonik auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen.Analyst Martin Evans passte in einer Studie vom Dienstag seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für den Spezialchemiekonzern leicht nach unten an und trug damit gesunkenen Methioninpreisen Rechnung./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.