JPMorgan belässt Engie auf 'Overweight' - Ziel 14,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Engie nach den Halbjahresergebnissen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen.Analyst Vincent Ayral nahm in einer Studie vom Dienstag Anpassungen an aktuelle Marktpreise, die Wirtschaftsaussichten und Währungserwartungen vor. Zudem berücksichtigt er nun den angekündigten Verkauf des Fördergeschäfts des Energiekonzerns./ag/ajx Datum der Analyse: 01.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.