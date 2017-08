JPMorgan belässt Deutsche Wohnen auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Wohnen vor den am 11. August erwarteten Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen.Er rechne mit einem starken Kapitalzuwachs, schrieb Analyst Neil Green in einer Studie zu deutschen Wohnimmobilienwerten vom Mittwoch. Dabei verwies auf er die jüngsten Nachrichten zum Berliner Portfolio der Deutsche Wohnen. Die Aktie bleibe sein "Top Pick"./ck/das Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.