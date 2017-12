New York (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Post auf "neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Die Post-Aktien seien langfristiges Kerninvestment im Transportsektor, schrieb Analyst Christopher Combe in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Zunächst seien sie allerdings fair bewertet. Combe favorisiert derzeit Royal Mail, DSV, Bpost und PostNL./ag/zb Datum der Analyse: 11.12.2017Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (12.12.2017/ac/a/d)