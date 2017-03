New York (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für das Papier der Deutschen Post nach einer Unternehmenspräsentation auf einer Fachkonferenz auf "neutral" belassen.Zwar hingen die vier Kernsparten der Post stark von der konjunkturellen Entwicklung ab, doch sei diese nicht der einzige Treiber, schrieb Analyst Christopher Combe in einer Studie vom Dienstag. So sei etwa der langfristige Aufstieg des Online-Handels ebenso wichtig, vor allem für das Express- und Paketgeschäft./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (14.03.2017/ac/a/d)