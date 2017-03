JPMorgan belässt Deutsche Euroshop auf 'Neutral' - Ziel 46 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen.Der Einkaufszentren-Investor habe sowohl beim operativen Ergebnis (FFO) als auch beim Nettovermögenswert positiv überrascht, schrieb Analyst Erik Salz in einer Studie vom Donnerstag. Dies werde aber überschattet von einem Zukauf in Tschechien und der dafür vorgenommenen Kapitalerhöhung./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.