JPMorgan belässt Deutsche Bank auf 'Neutral' - Ziel 17 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien der Deutschen Bank nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung und eines Konzernumbaus auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen.Die Gewinnverwässerung durch die Kapitalerhöhung werde zum Teil durch die geplanten Kostensenkungen kompensiert, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer Studie vom Montag. Das Geldhaus bewege sich in die richtige Richtung. Der Analyst will nun weitere Details zu den Einsparungen, den Auswirkungen auf die Erträge sowie zur Integration der Postbank abwarten. Im Blick sei hierbei auch, ob beziehungsweise inwieweit die Finanzierungskosten dadurch sinken könnten./mis/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.