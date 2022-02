JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 107 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero nach einer Investorenveranstaltung mit dem Unternehmen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Die Führung des Essenslieferdienstes habe zugegeben, den Marktfokus auf die Refinanzierung unterschätzt zu haben, sich aber sich klar dazu bekannt, sich sehr schnell um die diesbezüglichen Sorgen zu kümmern, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die strukturellen Wachstumsaussichten hätten Bestand - nun müsse das Management seine Versprechen bezüglich der kurzfristigen Refinanzierung aber auch einlösen./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2022 / 22:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.