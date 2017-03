JPMorgan belässt Covestro auf 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro nach einer Analystenveranstaltung auf "Underweight" belassen.Die Aussagen des Finanzvorstands seien optimistisch wie üblich gewesen, schrieb Analyst Martin Evans in einer Studie vom Montag. Die Geschäfte des Kunststoffherstellers im ersten Quartal liefen offenbar weiterhin stark. Allerdings fürchte der Markt deutlich steigende Kapazitäten für die Produktion von Polyurethan-Vorprodukten wie MDI in den Jahren 2017 und 2018, da dies spürbar auf Kosten der Margen gehen könnte./edh/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.