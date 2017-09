JPMorgan belässt Continental AG auf 'Neutral' - Ziel 223 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental anlässlich der Automobilausstellung IAA in Frankfurt auf "Neutral" mit einem Kursziel von 223 Euro belassen.Das Umsatzwachstum im Autogeschäft im dritten Quartal bewege sich derzeit etwas unter seinen Schätzungen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Mittwoch./ajx/ag Datum der Analyse: 13.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.