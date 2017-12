JPMorgan belässt Ceconomy auf 'Neutral' - Ziel 10 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ceconomy St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ceconomy nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen.Die Ergebnisse des Elektronikhändlers für das abgelaufene Geschäftsjahr hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei allerdings etwas enttäuschend. Nach der zuletzt guten Kursentwicklung könnte dies die Aktien nun belasten./ag/bek Datum der Analyse: 19.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.