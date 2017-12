JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 125 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach einem Rückschlag bei einer Prostatakrebs-Studie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen.Das Aus für Xofigo in Kombination mit Zytiga komme vollkommen überraschend, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies könnte das Potenzial von Xofigo eingrenzen, auch wenn es für andere Indikationen bislang keine Sicherheitsbedenken gebe. Das Bild für die Aktien bleibe zudem unverändert, da die Chancen durch die geplante Übernahme von Monsanto nach wie vor nicht in den Kurs eingepreist seien./ag/mis Datum der Analyse: 01.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.