JPMorgan belässt BT Group auf 'Neutral' - Ziel 330 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BT Group nach einem Treffen mit dem Finanzchef des Telekomkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 330 Pence belassen.Im Geschäft mit der öffentlichen Hand und internen Geschäftskunden gebe es einige Herausforderungen, schrieb Analyst Matthew Bloxham in einer am Donnerstag vorgelegten Studie./mis/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.