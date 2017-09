JPMorgan belässt BMW auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach der Überarbeitung des Bewertungsmodells auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen.Ein schwächerer Produktmix im Zuge der Auslaufphase für das Modell X3 werde durch eine leichte Verbesserungen des operativen Geschäfts ausgeglichen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Dienstag. In der Autosparte dürfte sich die Gewinnspanne im zweiten Halbjahr um 8,5 Prozent bewegen./la/mis Datum der Analyse: 26.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.