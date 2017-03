JPMorgan belässt BHP Billiton auf 'Underweight' - Ziel 1265 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BHP Billiton auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1265 Pence belassen.Unter den breit aufgestellten europäischen Bergbaukonzernen bleibe BHP ihre zentrale "Underweight"-Position, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorgelegten Branchenstudie. BHP treffe strategische Entscheidungen zum Nachteil der Aktionäre, lautet die Annahme der Branchenexperten./ajx/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.