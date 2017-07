JPMorgan belässt BBVA auf 'Overweight' - Ziel 8,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen.Mit Blick auf die Berichtssaison der spanischen Banken sei BBVA ihr Favorit, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer Studie vom Mittwoch. Sie begründete das unter anderem mit positiven Wechselkursentwicklungen in Mexiko, einem guten Geschäftsumfeld in den Schwellenländern sowie eher geringen Markterwartungen. Grundsätzlich blieben indes Santander und BBVA ihre "Top Picks" im Sektor./mis/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.