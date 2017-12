JPMorgan belässt Axa auf 'Overweight' - Ziel 28,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,80 Euro belassen.Die Aktie des Versicherers dürfte 2018 überdurchschnittlich abschneiden, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Barmittelzufluss sei sehr verlässlich und von sehr hoher Qualität. Bis 2020 dürften jedoch mehr Veräußerungen stattfinden als Zukäufe. Das Papier sei attraktiv bewertet./ajx/mis Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.