JPMorgan belässt Axa auf 'Overweight' - Ziel 28,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,80 Euro belassen.Der Versicherungskonzern scheine einige "Puffer" angelegt zu haben, um seine mittelfristigen Geschäftsziele sicher zu erreichen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Montag. Dabei setzten die Franzosen eindeutig stärker auf die Margenentwicklung als auf Volumina, sowohl in der Sachversicherung als auch im Geschäft mit Lebensversicherungen./bek/edh Datum der Analyse: 07.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.