JPMorgan belässt Astrazeneca auf 'Neutral' - Ziel 4200 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4200 Pence belassen.Nach dem Misserfolg der Mystic-Studie bezüglich eines Überlebens von Lungenkrebspatienten, ohne dass die Krankheit fortschreitet, sei er vorsichtig geworden, schrieb Analyst James Gordon in einer Studie vom Mittwoch. Mit Blick auf die Chancen zugunsten einer nachfolgenden Studie zur Gesamtüberlebensdauer sehe er weiteres Abwärtsrisiko für die Aktie in der ersten Jahreshälfte 2018./ck/das Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.