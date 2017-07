JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 165 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple vor den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 165 US-Dollar belassen.Er habe die Schätzungen für die Verkäufe des iPhone Pro reduziert, schrieb Analyst Rod Hall in einer Studie vom Mittwoch. Grund hierfür sei ein verhaltener Start der Produktion des neuen Aushängeschilds mit OLED-Bildschirm. Der Experte hat die Prognose für dieses Modell für den September von 9 auf rund 2 Millionen verkaufte Geräte gesenkt. Für das Geschäftsjahr 2018 habe er die Prognose aber in etwa der gleichen Höhe angehoben, da er lediglich mit einer Verschiebung rechne. Die Apple-Aktie bleibe einer der favorisierten US-Titel./bek/mis Datum der Analyse: 19.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.