JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple vor neuen Produktpräsentationen auf "Overweight" belassen.Er sehe zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Risiken für seine Gewinnschätzungen als relativ gering an, schrieb Analyst Rod Hall in einer Studie vom Montag vor der Präsentation des neuen iPhone./ajx/ag Datum der Analyse: 11.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.