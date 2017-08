JPMorgan belässt Allianz SE auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE auf "Overweight" belassen.Die Preistrends in der Schaden- und Unfallversicherung weltweit blieben freundlich und die Preisschwankungen ließen nach, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die Allianz zählt zu seinen "Top Picks"./ajx/gl Datum der Analyse: 22.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.