JPMorgan belässt Airbus Group auf 'Neutral' - Ziel 68 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen.Problematische Verträge und Restrukturierungen dürften den Flugzeugbauer stärker belasten als bislang von ihm angenommen, schrieb Analyst David Perry in einer Studie vom Montag. Da sich diese Effekte aber noch auf das Jahr 2016 auswirkten, lasse er sein am Jahr 2017 festgemachtes Kursziel unverändert./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.