JPMorgan belässt Air France-KLM auf 'Underweight' - Ziel 5 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air France-KLM nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen.Das operative Ergebnis (Ebit) der Fluggesellschaft im Schlussquartal 2016 habe die Erwartungen übertroffen und es gebe Hinweise auf einen robusten Jahresauftakt 2017, schrieb Analyst Christopher Combe in einer am Freitag vorgelegten Studie. Doch angesichts des Gegenwinds durch steigende Treibstoffpreise bleibe der Ausblick von Vorsicht geprägt./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.