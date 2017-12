Independent senkt Deutsche-Telekom-Ziel auf 19 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom anlässlich der angekündigten Übernahme von UPC Austria von 19,50 auf 19,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Mit dem Zukauf könnte die Telekom in Österreich nun lukrative Produkt-Bündel aus Mobilfunk, Festnetz sowie TV- und Entertainment anbieten, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings erschienen die in Aussicht gestellten Synergien zu ambitioniert und der Kaufpreis damit zu hoch./edh/la Datum der Analyse: 22.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.