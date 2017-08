Independent belässt Jenoptik auf 'Verkaufen' - Ziel 22,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen.Trotz der erfreulichen Ergebnisentwicklung, die unter anderem aus einer gestiegenen Auftragslage resultiert, werden die Papiere des Technologiekonzerns nach wie vor zu hoch bewertet, schrieb Analyst Markus Friebel in einer Studie vom Donnerstag. Seit Jahresanfang beträgt das Kursplus der Aktie trotz der Verluste am Mittwoch und Donnerstag immer noch knapp 43 Prozent. Damit werde mehr erwartet als was der Unternehmensausblick derzeit hergibt. Nach Auffassung von Friebel berge das ein hohes Enttäuschungspotential./kro/zb Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.