Independent Research hebt Ziel für Fraport auf 86 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Fraport nach Zahlen zum zweiten Quartal von 74 auf 86 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen.Die Resultate hätten im Rahmen seiner Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Montag. Der Konzern werde in den kommenden Jahren internationaler, was mit Blick auf Wachstum und Diversifizierung positiv sei. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognose (EPS) für 2018./edh/mis Datum der Analyse: 07.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.