Independent Research hebt Ziel für FMC auf 90 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für FMC nach Zahlen für das erste Quartal von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen.Der Dialysespezialist habe von einer guten Geschäftsentwicklung in Nordamerika profitiert und die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an, hält aber wegen der Unsicherheiten auf dem wichtigen US-Markt das Aufwärtspotenzial der Aktien für begrenzt./mis/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.