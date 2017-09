Independent Research hebt Ziel für BMW auf 87 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für BMW von 83 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen.Bei den Zukunftsthemen der Autoindustrie seien die Münchner unter den deutschen Herstellern am besten aufgestellt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Montag. Auch in der Dieselthematik seien sie im Vorteil. Problematisch bleibe der Kartellverdacht./ag/das Datum der Analyse: 18.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.