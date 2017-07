Independent Research hebt Lufthansa-Ziel auf 23 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Lufthansa nach erhöhten Zielen für das Gesamtjahr von 21 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen.Vor allem das Passagiergeschäft habe die Ergebnisse gestützt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Dienstag. Positiv sei auch, dass die Billigfluglinie Eurowings in diesem Jahr voraussichtlich einen Gewinn erzielen dürfte. An der Konsolidierung in der Luftfahrtbranche werde die Lufthansa weiter aktiv teilnehmen./bek/la Datum der Analyse: 18.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.