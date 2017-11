Independent Research belässt Linde auf 'Halten' - Ziel 193 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Linde auf "Halten" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen.Das Überschreiten der 90-Prozent-Hürde beim Umtauschangebot von Anteilen der Linde AG in Linde Plc sei erfreulich, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies verdeutliche die strategische Sinnhaftigkeit des geplanten Zusammenschlusses mit dem US-Konkurrenten Praxair