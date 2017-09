Independent Research belässt Hannover Rück auf 'Verkaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für die Hannover Rück auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen.Der Rückversicherer habe im Rahmen der Branchenmesse in Monte Carlo seine Ziele bestätigt, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Dienstag. Die Talsohle scheine also erreicht zu sein. Die Bewertung der Aktie hält der Experte angesichts des herausfordernden Marktumfelds aber für zu hoch./ag/das Datum der Analyse: 12.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.