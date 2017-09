Independent Research belässt Covestro auf 'Halten' - Ziel 73 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Covestro nach einer weiteren Anteilsreduzierung durch Bayer auf "Halten" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen.Mit der nicht überraschenden Platzierung habe sich der Streubesitzanteil an dem Kunststoffhersteller auf knapp 60 Prozent erhöht, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Donnerstag. Kurzfristig sei eine Aufnahme der Covestro-Aktie in den Dax jedoch unwahrscheinlich./edh/zb Datum der Analyse: 14.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.