Hauck & Aufhäuser startet Wacker Neuson mit 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Neuson":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Wacker Neuson mit "Buy" und einem Kursziel von 21,50 Euro in die Bewertung aufgenommen.Der Baumaschinenhersteller stehe am Beginn eines zyklischen Aufschwungs, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer Studie vom Montag. Das im SDax notierte Unternehmen profitiere von der weltweit steigenden Bevölkerungszahl und dem damit einhergehenden erforderlichen Ausbau der Infrastruktur. Dadurch sei langfristig eine hohe Nachfrage nach Baumaschinen sicher./ajx/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.