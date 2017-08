Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Adva auf 4,30 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Adva von 6,00 auf 4,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen.Schlüsselkunde Amazon sei wohl zum Konkurrenten Ciena gewechselt, auch wenn es dafür noch keine Bestätigung gebe, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Damit verliere der Netzwerkausrüster etwa 40 Millionen Euro Umsatz in diesem Jahr. Er rechnet im hart umkämpften Branchenumfeld auf absehbare Zeit nur mit mauem Wachstum und schraubte seine Prognosen zurück./ag/ajx Datum der Analyse: 23.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.