Hauck & Aufhäuser senkt Hugo Boss auf 'Hold' - Ziel 73 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Hugo Boss vor Zahlen zum ersten Quartal sowie angesichts eines starken Kursanstiegs von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 73 Euro belassen.Der Modekonzern habe schon im Schlussquartal 2016 dank vernünftiger Selbsthilfe-Maßnahmen nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten, schrieb Analyst Christian Salis in einer Studie vom Montag. In den vergangenen sechs Monaten sei die Aktie aber schon besser gelaufen als der Index der mittelgroßen deutschen Werte MDax und erscheine nun fair bewertet./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.