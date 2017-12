Hauck & Aufhäuser hebt ProSiebenSat.1 auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat ProSiebenSat.1 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 34 Euro angehoben.Marktdaten zeigten, dass der deutsche TV-Werbemarkt trotz des Vordringens digitaler Videos nach wie vor in einer soliden Verfassung sei, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe der Medienkonzern erste Schritte eingeleitet, um zu einem stabilen Kern-TV-Geschäft zurückzukehren./ck/ajx Datum der Analyse: 13.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.