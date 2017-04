Hauck & Aufhäuser belässt Zooplus auf 'Hold' - Ziel 145 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Zooplus nach Aussagen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen.Ungeachtet der attraktiven Position des Onlinehändlers für Heimtierbedarf erscheine die Kursrally der Aktie nach den Aussagen übertrieben, schrieb Analyst Lars Dannenberg in einer Studie vom Montag. Das Wachstum sei zu Jahresbeginn zurückgegangen, was an einem verschärften Wettbewerb liegen könnte./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.