Hauck & Aufhäuser belässt ProSiebenSat.1 auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach einer Informationsveranstaltung der Privatbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen.Der Medienkonzern habe sich in puncto Wachstum überzeugt gezeigt, was seine positive Sicht auf die Aktien stütze, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer Studie vom Dienstag. Das Digitalgeschäft entwickele sich zum Kraftzentrum des Unternehmens./la/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.