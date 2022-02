Hauck Aufhäuser Lampe belässt S&T auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "S&T":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für S&T infolge von Vorwürfen des Finanzinvestors Viceroy auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Er habe in dem kritischen Bericht von Viceroy, der im Dezember vorgelegt wurde, Fehler und Verzerrungen aufgespürt, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies lasse an der Glaubwürdigkeit zweifeln./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / 08:13 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2022 / 08:19 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.