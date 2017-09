HSBC startet Klöckner & Co mit 'Buy' - Ziel 12 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Klöckner & Co mit "Buy" und einem Kursziel von 12 Euro in die Bewertung aufgenommen.Kurzfristig stützten die Aussichten für die Stahlpreise, schrieb Analyst Philip Saliba in einer Studie vom Mittwoch. Zudem habe der Stahlhändler in puncto Digitalisierung die Nase branchenweit vorn. Aktuell hinke der Aktienkurs dem positiven Stahlzyklus aber hinterher./ajx/ag Datum der Analyse: 13.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.