HSBC senkt Ziel für Innogy auf 32 Euro - 'Hold'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Innogy von 33 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Zielsenkung reflektiere niedrigere Gewinnschätzungen, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Der Versorger gewinne mit Blick auf die Dividendenrendite an Attraktivität. Allerdings sei das Geschäftsumfeld im britischen Privatkunden schwierig und in Mitteleuropa gebe es politische Risiken./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.