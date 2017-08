HSBC senkt Ziel für Eni auf 15,10 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die HSBC hat das Kursziel für Eni nach Zahlen von 15,60 auf 15,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Der Rückgang der Barmittel des Ölkonzerns seit 2014 bis zum Tiefpunkt sei der proportional verheerendste in der Branche gewesen, schrieb Analyst Gordon Gray in einer Studie am Donnerstag. Die Erholung im ersten Quartal habe sich zwar auch im zweiten fortgesetzt, doch erscheine Eni weiter weg von einem ausgeglichenen organischen Free Cashflow als viele der wichtigsten Konkurrenten./ck/zb Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.