HSBC senkt Software AG auf 'Hold' - Ziel hoch auf 40 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der Software AG nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft.Das Kursziel hob Analyst Antonin Baudry nach den Zahlen für das erste Quartal aber von 38 auf 40 Euro an. Das Unternehmen habe gute Resultate vorgelegt und die Markterwartungen übertroffen, schrieb der Experte in einer Studie vom Montag. Für noch deutlichere Kursgewinne sei es aber zu früh. Dafür müsse das Geschäft mit Integrationssoftware (Sparte DBP) mehr in Schwung kommen und weniger schwanken./mis/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.