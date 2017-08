HSBC nimmt SocGen in 'Europe Super Ten' Portfolio auf - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Societe Generale (SocGen) in ihr Portfolio "Europe Super Ten" aufgenommen und auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,20 Euro belassen.Die Aktie der französischen Großbank sei erste Wahl, um auf die beginnende Trendwende im heimischen Privatkundengeschäft zu setzen, schrieb Analyst Robin Down in einer Studie vom Dienstag./gl/ag Datum der Analyse: 15.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.