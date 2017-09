HSBC nimmt Air France-KLM mit 'Buy' wieder auf - Ziel 15,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Air France-KLM nach der jüngsten Hauptversammlung mit "Buy" und einem Kursziel von 15,50 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen.Durch die nun erfolgte Zustimmung der Aktionäre zum Einstieg von Delta Airlines und China Eastern Airlines sowie zur Beteiligung an der britischen Virgin Atlantic würden die wichtigsten strategischen Allianzen der französisch-niederländischen Fluggesellschaft gestärkt, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Studie vom Dienstag./ck/das Datum der Analyse: 12.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.