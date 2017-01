HSBC hebt Ziel für UBS auf 20 Franken - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für UBS von 18 auf 20 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Verbesserte gesamtwirtschaftliche Perspektiven und eine höhere Profitabilität dürften die Aktien der Schweizer Großbank weiter stützen, schrieb Analyst Alevizos Alevizakos in einer Studie vom Dienstag. Angesichts höherer Zinsen in den Vereinigten Staaten und mit Blick auf geplanten Unternehmenssteuerreformen in den Vereinigten Staaten sei mit steigenden Erträgen zu rechnen. Das neue Kursziel reflektiere das Gewinnwachstum (EPS)./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.