HSBC hebt Ziel für Total SA auf 54,50 Euro - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Total SA von 54,00 auf 54,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Neue Strategie-Informationen am 25. September sollten mehr Klarheit bringen zum Zeitpunkt der Streichung der Dividendenzahlung in Aktien sowie zu den Aktienrückkäufen, schrieb Analystin Kim Fustier in einer Studie vom Mittwoch. Total habe die besten Aussichten aller großen Ölkonzerne für das Ölfördergeschäft, beflügelt vom Zukauf des Ölgeschäfts von Maersk. Das Total-Papier sei attraktiv bewertet./mis/ajx Datum der Analyse: 20.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.