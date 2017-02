HSBC hebt Ziel für Puma auf 310 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Bank HSBC hat das Kursziel für Puma von 265 auf 310 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.2017 dürfte für den Sportartikelhersteller das Jahr der sich erholenden Margen werden, schrieb Analyst Antoine Belge in einer Studie vom Dienstag. Der Experte hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2018 an. Ein Unsicherheitsfaktor bleibe die Frage nach der künftigen Strategie in den USA./tav/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.